2020-06-16T15:56:00+03:00
Общество

Чемпионка Юлия Ефимова показала потрясающие виды Гранд-Каньона

Спортсменка призналась в том, что обожает путешествия
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Юлия Ефимова поделилась снимками из отпуска. Фото: Instagram Юлия Ефимова [фото]Юлия Ефимова поделилась снимками из отпуска. Фото: Instagram Юлия Ефимова [фото]
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Уроженка Ростовской области Юлия Ефимова провела в Америке свой отпуск. Спортсменка опубликовала красивейшие фотографии в Instagram.

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Юлия Ефимова любит путешествовать
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Чемпионку сфотографировали у водопадов, скал, гейзеров и Большого каньона. Спортсменка рассказала о том,что не представляет своей жизни без путешествий. Отдых вдали от дома помогает развеяться, привести мысли в порядок и стать счастливее.

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Снимки привели поклонников в восторг
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Во время карантина из-за коронавируса российская пловчиха Юлия Ефимова решила остаться в Лос-Анджелесе, где тренировалась. Спортсменка часто рассказывала о том, как проводит свободное время. Девушка участвовала в интернет-челленджах, общалась с многочисленными подписками и не забывала о тренировках, которые необходимы для сохранения спортивной формы.

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Спортсменка фотографировалась в Гранд-Каньоне
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Поклонникам Юлии Ефимовой фотографии из Америки пришлись по душе. Они завалили спортсменку многочисленными комплиментами и добрыми пожеланиями.

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Юлия Ефимова во время отпуска устроила путешествие по Америке
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ИСТОЧНИК KP.RU

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