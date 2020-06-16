Чемпионка Юлия Ефимова показала потрясающие виды Гранд-Каньона
Уроженка Ростовской области Юлия Ефимова провела в Америке свой отпуск. Спортсменка опубликовала красивейшие фотографии в Instagram.
Чемпионку сфотографировали у водопадов, скал, гейзеров и Большого каньона. Спортсменка рассказала о том,что не представляет своей жизни без путешествий. Отдых вдали от дома помогает развеяться, привести мысли в порядок и стать счастливее.
Во время карантина из-за коронавируса российская пловчиха Юлия Ефимова решила остаться в Лос-Анджелесе, где тренировалась. Спортсменка часто рассказывала о том, как проводит свободное время. Девушка участвовала в интернет-челленджах, общалась с многочисленными подписками и не забывала о тренировках, которые необходимы для сохранения спортивной формы.
Поклонникам Юлии Ефимовой фотографии из Америки пришлись по душе. Они завалили спортсменку многочисленными комплиментами и добрыми пожеланиями.
ИСТОЧНИК KP.RU