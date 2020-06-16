Чемпионка Юлия Ефимова показала потрясающие виды Гранд-Каньона

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:56:00+03:00

Спортсменка призналась в том, что обожает путешествия

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Уроженка Ростовской области Юлия Ефимова провела в Америке свой отпуск. Спортсменка опубликовала красивейшие фотографии в Instagram.

pryanya93 Юлия Ефимова любит путешествовать

Чемпионку сфотографировали у водопадов, скал, гейзеров и Большого каньона. Спортсменка рассказала о том,что не представляет своей жизни без путешествий. Отдых вдали от дома помогает развеяться, привести мысли в порядок и стать счастливее.

pryanya93 Снимки привели поклонников в восторг

Во время карантина из-за коронавируса российская пловчиха Юлия Ефимова решила остаться в Лос-Анджелесе, где тренировалась. Спортсменка часто рассказывала о том, как проводит свободное время. Девушка участвовала в интернет-челленджах, общалась с многочисленными подписками и не забывала о тренировках, которые необходимы для сохранения спортивной формы.

pryanya93 Спортсменка фотографировалась в Гранд-Каньоне

Поклонникам Юлии Ефимовой фотографии из Америки пришлись по душе. Они завалили спортсменку многочисленными комплиментами и добрыми пожеланиями.

pryanya93 Юлия Ефимова во время отпуска устроила путешествие по Америке

ИСТОЧНИК KP.RU