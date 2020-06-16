Незаконную микрофинансовую организацию в Ростовской области оштрафовали на 120 тысяч рублей

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:13:13+03:00

Организация выдавала кредиты, не имея на это разрешения

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Специалисты проверили работу компании ООО «Мастерзайм Таганрог» и ее руководителя. Организация выдавала кредиты жителям Ростовской области кредиты.

В ходе расследования было установлено, что не имея статуса микрофинансовой организации, под предлогом заключения договоров финансового лизинга, организация выдавала кредиты гражданам под залог принадлежащих им автомобилей. Такая деятельность противоречит Федеральному закону.

Теперь организации и ее руководителю придется выплатить 120 тысяч рублей. Это штраф за выявленное при проверке нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU