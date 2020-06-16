Житель Гуково украл у соседа ванну и телевизор
В Ростовской области полицейским пришлось разбираться с кражей, которая произошла в одном из частных домов города Гуково. О ней стражам порядка сообщил хозяин дома, в котором произошло преступление.
Мужчина рассказал, что когда вернулся домой, то увидел - пропали ценные вещи. В их числе - телевизор, ванна, чугунная плита, газовый баллон и алюминиевая фляга.
Как сообщили в донском главке, под подозрением оказался сосед потерпевшего. Речь идет о 37-летнем местном жителе, который уже был до этого судим за мошенничество. Злоумышленник во всем признался.
В ведомстве добавили, что все похищенное имущество у него было изъято. Добро вернули законному владельцу, а в отношении горе-соседа возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь его будут судить. Санкции данной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU