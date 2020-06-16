Житель Гуково украл у соседа ванну и телевизор

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:22:06+03:00

Злоумышленника нашли в тот же день

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В Ростовской области полицейским пришлось разбираться с кражей, которая произошла в одном из частных домов города Гуково. О ней стражам порядка сообщил хозяин дома, в котором произошло преступление.

Мужчина рассказал, что когда вернулся домой, то увидел - пропали ценные вещи. В их числе - телевизор, ванна, чугунная плита, газовый баллон и алюминиевая фляга.

Как сообщили в донском главке, под подозрением оказался сосед потерпевшего. Речь идет о 37-летнем местном жителе, который уже был до этого судим за мошенничество. Злоумышленник во всем признался.

В ведомстве добавили, что все похищенное имущество у него было изъято. Добро вернули законному владельцу, а в отношении горе-соседа возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь его будут судить. Санкции данной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU