В Ростове-на-Дону изменили время репетиций парада

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:06:13+03:00

От этого зависит движение общественного транспорта по центру города

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В Ростове-на-Дону время репетиций парада изменено. Об этом сообщили в городском Департаменте автодорог. Известно, что 16 и 18 июня тренироваться участники будут на главной площади донской столицы Театральной с 18:00 до 00:00. А в резервный день 22 июня - с 21:00 до полуночи. В день проведения Парада Победы 24 июня не проехать там будет с 09:00 до 14:00. В это время общественный транспорт поедет по-другому.

КОНКРЕТНО

Как поедут автобусы и троллейбусы

Автобусы № 70, 80: ул. Б. Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Станиславского – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – ул. 19-я Линия и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: ул. Комсомольская – пл. Свободы –– ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Станиславского – пр. Ворошиловский – ул. Б. Садовая и далее по маршрутам следования.

Автобусы №3, 3а, 7, 67, 88, 98: ул. Б. Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы № 24, 98-МТ: ул. Красноармейская – пр. Ворошиловский – ул. Станиславского – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – ул. 19-я Линия и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: ул. 19-я Линия – ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Станиславского – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская и далее по маршрутам следования.

Автобусы № 55: ул. Красноармейская – пр. Ворошиловский – ул. Станиславского – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – ул. 19-я Линия и далее по маршруту следования; в обратном направлении: ул. Сарьяна – ул. 35-я Линия – ул. Комсомольская – пл. Свободы – ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Станиславского – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская и далее по маршруту следования.

Троллейбусы № 1: пл. Привокзальная –ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее по маршруту следования в обоих направлениях.

Движение автобусов по маршрутам № 18, 19, 54, 66 будет осуществляться по укороченной схеме до пр. Шолохова. А троллейбусов по маршрутам № 2, 22 - до пл. Свободы.

Работа трамвая № 4 будет приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU