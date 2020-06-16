МЧС: крупный пожар в Ростовской области на площади 800 кв метров потушили

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:26:42+03:00

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Во вторник, 16 июня, крупный пожар потушили в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ГУ МЧС России.

- Сообщение о пожаре поступило в 12:52. На место незамедлительно выехали специалисты. Пожар тушили 12 человек и 5 единиц техник. В 15.30 произошла ликвидация открытого горения на площади 800 кв м. Полная ликвидация пожара - в 17:00. Угрозы населенным пунктам не было, обстановка находилась под контролем, - сообщили в ведомстве.

По словам представителей ведомства, с целью недопущения дальнейшего распространения пожара проведена рекультивация почвы, а также опашка территории и ее окарауливание.

Известно, что в поле полыхала шелуха подсолнечника. На движение автомобилей по трассе М-4 «Дон» пожар и задымление никак не повлияли.

ИСТОЧНИК KP.RU