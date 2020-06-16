Житель Ростовской области может отправиться в тюрьму за убийство знакомой ножом
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя хутора Морской Чулек Неклиновского района. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Мужчина подозревается в убийстве знакомой. Следователи предполагают, что кровавая расправа произошла 12 июня в доме подозреваемого. Во время бытовой ссоры пьяный хозяин дома набросился с ножом на свою 45-летнюю знакомую. Мужчина нанес женщине несколько ударов в область грудной клетки и живота, а потом бил ее молотком по голове. Женщина умерла от полученных травм.
- Подозреваемый задержан. Он находится под стражей, - отметили в ведомстве.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU