Житель Ростовской области может отправиться в тюрьму за убийство знакомой ножом

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:25:19+03:00

Ее также ударили по голове молотком

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В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя хутора Морской Чулек Неклиновского района. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Мужчина подозревается в убийстве знакомой. Следователи предполагают, что кровавая расправа произошла 12 июня в доме подозреваемого. Во время бытовой ссоры пьяный хозяин дома набросился с ножом на свою 45-летнюю знакомую. Мужчина нанес женщине несколько ударов в область грудной клетки и живота, а потом бил ее молотком по голове. Женщина умерла от полученных травм.

- Подозреваемый задержан. Он находится под стражей, - отметили в ведомстве.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU