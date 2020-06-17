2020-06-17T10:02:52+03:00
Общество

В Ростовской области пропал 44-летний мужчина

Алексей Каркищенко из села Самарского
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал 2 июня. Фото: "Лиза Алерт Юг".Мужчина пропал 2 июня. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлен Алексей Каркищенко. Известно, что 44-летний мужчина - житель села Самарского Азовского района. Он пропал второго июня, с тех пор никто не знает о том, где он может находиться - ни близкие, ни родные.

- В чем был одет Алексей Леонидович в день исчезновения неизвестно, - рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг». - Его рост 175 сантиметров, он среднего телосложения, волосы русые с проседью, короткие. Из особых примет - на теле есть татуировка.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет, а также на вокзалах, остановочных комплексах и торговых центрах, где одновременно бывает много людей. Волонтеры просят дончан не быть равнодушными к чужой беде. И, если вы что-то знаете о том, где может быть Алексей Каркищенко, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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