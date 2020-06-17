Ростовчане за ночь угнали шесть автомобилей

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:21:48+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратился владелец машины, который рассказал, что припарковал легковушку у своего дома. А когда утром вышел во двор, то не обнаружил «семерку» на привычном месте. Стражи порядка приняли заявление об угоне и стали искать предполагаемых преступников.

Совсем скоро им удалось отыскать и задержать злоумышленников. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, угонщиками оказались 17-летние парни, которые живут в Азовском районе. Причем один из них уже имеет судимость за аналогичное преступление - угон автомобиля.

Молодые люди признались полицейским, что успели сдать чужую машину в пункт приема металла. А позже выяснилось, что в ту же ночь они успели угнать еще пять машин. Все они были оставлены хозяевами в Советском районе донской столицы.

- Все автомобили изъяты и возвращены законным владельцам, - добавили в донском главке. - В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сейчас, пока они находятся в следственном изоляторе, их проверяют на причастность к таким же преступлениям, которые произошли в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU