В Ростовской области клещи покусали больше двух тысяч человек

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:27:11+03:00

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В Ростовской области клещи продолжают атаковать местных жителей. Как рассказали региональном Управлении Роспотребнадзора, за медицинской помощью к докторам уже обратились 2 058 человек, к которым присосались кровопийцы. При этом 869 из них - дети и подростки до 14 лет.

Надо сказать, что число пострадавших по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось почти вдвое. Одна из причин, которую называют специалисты, введенный на Дону режим самоизоляции, из-за которого люди оставались дома, а не устраивали частые пикники на природе.

По данным ведомства, выросло и число заболевших Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой также являются вещи. Диагноз уже лабораторно подтвержден у четырех человек. Известно, что два заразившихся из Красносулиского района, по одному - в Октябрьском районе и в Батайске. Санитарные врачи призывают дончан не заниматься самолечением. И, если после куса клеща вы почувствовали недомогание, боли и высокую температуру, не нужно медлить и заниматься самолечением - сразу же обращайтесь к докторам.

ИСТОЧНИК KP.RU