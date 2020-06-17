В ростовской исправительной колонии сняли карантин, введенный из-за коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:32:12+03:00

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Медики сняли карантин, введенный в ростовской исправительной колонии № 2 из-за заболевшего смертельно опасным коронавирусом сотрудника. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Так, в колонию, расположенную на улице Тоннельная, 4, родственники заключенных вновь смогут вновь передать посылки. Специалисты возобновили прием осужденных в другие исправительные заведения.

- На территории колонии сохраняется запрет на личные встречи и кратковременные свидания, - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов, карантин в исправительной колонии ввели в середине мая из-за заболевшего коронавирусом сотрудника. Сотрудники учреждения были переведены на двухнедельный график без права выхода за территорию колонии. Все это время они были вынуждены находить на работе. Адвокатам заключенных приходилось приходить к заключенным в медицинских масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU