В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная детскому отдыху

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:52:36+03:00

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В среду, 17 июня, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена детскому отдыху. Ее проведут специалисты регионального министерства труда и социального развития региона. На вопросы дозвонившихся они будут отвечать с 14:00 до 16:00.

Позвонив по номеру телефона, указанному ниже, можно будет узнать о том, кому предоставляются бесплатные путевки, как их правильно оформить, какие документы нужны. Кроме того, чиновники расскажут и о компенсациях за путевки, которые приобрели родители для детей самостоятельно.

Ориентировочно детские оздоровительные лагеря в Ростовской области могут открыть свои двери для отдыхающих с 3 июля. Уже известно, что заезд и выезд как детей, так и сотрудников будет организован в одно и тоже время, визиты родителей исключены, общение только по телефону. Кроме того, отдыхать будут в одном лагере меньше детей, чем раньше, а все сотрудники должны не только сдать тест на коронавирус, но и носить медицинские маски и перчатки. Экскурсии и заезд артистов пока тоже под запретом.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU