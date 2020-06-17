2020-06-17T11:10:44+03:00
Общество

Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 72 человек

Медики не смогли спасти жизнь пенсионерки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики не смогли спасти жизнь еще одной больной коронавирусомМедики не смогли спасти жизнь еще одной больной коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области за минувшие сутки скончалась еще одна пациентка, больная коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Медики не смогли спасти жизнь пенсионерки, которая находилась в тяжелом состоянии на лечении в одной из больниц донского региона.

- За последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом – это 72-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы с осложнениями, - отметили в ведомстве.

Таким образом, число смертельных случаев от коронавируса на в Ростовской области достигло 72 человек. Большинство погибших имели проблемы со здоровьем, осложненные сопутствующими хроническими заболеваниями. В некоторых случаях спасти людей не удавалось по причине того, что за помощью к медикам они обращались уже слишком поздно. Медики уже ничем не могли помочь людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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