В Ростовской области планируют убрать три миллиона гектаров ранних зерновых

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:47:51+03:00

У селян наступает самая жаркая пора, чтобы на наши столы попал вот такой хлеб. Фото: Правительство РО.

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области на полях уже через две недели развернется уборочная страда. Она вступит в активную фазу на юге региона. Как сообщили в донском правительстве, предстоит убрать ранние зерновые на площади более трех миллионов гектаров. Известно, что в этом году селяне закупили техники на треть больше прошлогоднего.

Как отметили специалисты, погодные условия осени и весны этого года, в том числе повторные заморозки в марте и апреле, не могли не отразиться на развитии зерновых культур. Однако несмотря на это, донские сельхозтоваропроизводители сделали все для получения высокого урожая.

Сообщается, что оригинальными и элитными семенами озимых засеяно более 470 тысячи гектаров, или 16 процентов от общих площадей. Подкормка удобрениями произведена на 94 процентах площадей. А удобрений внесено 196 тысяч тонн. Это больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU