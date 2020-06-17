2020-06-17T14:47:51+03:00
Общество

В Ростовской области планируют убрать три миллиона гектаров ранних зерновых

Уборочная кампания развернется уже через две недели
Ольга ГОПАЛО
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У селян наступает самая жаркая пора, чтобы на наши столы попал вот такой хлеб. Фото: Правительство РО.У селян наступает самая жаркая пора, чтобы на наши столы попал вот такой хлеб. Фото: Правительство РО.
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В Ростовской области на полях уже через две недели развернется уборочная страда. Она вступит в активную фазу на юге региона. Как сообщили в донском правительстве, предстоит убрать ранние зерновые на площади более трех миллионов гектаров. Известно, что в этом году селяне закупили техники на треть больше прошлогоднего.

Как отметили специалисты, погодные условия осени и весны этого года, в том числе повторные заморозки в марте и апреле, не могли не отразиться на развитии зерновых культур. Однако несмотря на это, донские сельхозтоваропроизводители сделали все для получения высокого урожая.

Сообщается, что оригинальными и элитными семенами озимых засеяно более 470 тысячи гектаров, или 16 процентов от общих площадей. Подкормка удобрениями произведена на 94 процентах площадей. А удобрений внесено 196 тысяч тонн. Это больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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