2020-06-17T11:57:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону танк повредил асфальт в центре города

Это произошло во время репетиции
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Дорожное покрытие оказалось повреждено. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Дорожное покрытие оказалось повреждено. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

Жители Ростова-на-Дону бурно обсуждают поврежденное дорожное покрытие в центре города во время репетиции парада Победы, который в этом году перенесен на 24 июня из-за пандемии коронавируса. В социальных сетях разгорелась бурная дискуссия.

По словам ростовчан, несколько многотонных танков проехали по асфальту и гусеницами продавили дорогу. Никаких специальных накладок в этот момент на них не было.

Горожан возмутило халатное отношение к дорогам.

"Зачем тащить технику в город для репетиции?", "Асфальт в жару легко продавливается даже в мае, не говоря уже про июнь. Очень глупо пускать по нему многотонную технику", "Должны были быть накладки", "Теперь придется делать вкладывать деньги в ремонт", - писали пользователи.

Автомобилисты опасаются, что теперь дороги придется восстанавливать и это спровоцирует продолжительные пробки, ведь объехать некоторые участки центра города, которые и без того загружены крайне сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огромный град убил птиц и уничтожил часть урожая в Ростовской области
Глава министрества здравоохранения Ростовской области не исключает новую волну COVID-19
В Ростовской области медики стали реже болеть коронавирусом
Министр здравоохранения Ростовской области: в борьбе с коронавирусом мы не вышли на плато
В Ростове на «темное дело» инженера толкнули мачты освещения
В Ростовской области 57 беременных женщин оказались заражены коронавирусом
Успех ФК "Ростов" - точный расчет Валерия Карпина
В небе над Ростовом пролетели военные самолеты
В Ростове-на-Дону танк повредил асфальт в центре города
Десантники пройдут строем во время парада Победы в Ростове-на-Дону
В Ростовской области планируют убрать три миллиона гектаров ранних зерновых
Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 72 человек