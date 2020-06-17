В Ростове-на-Дону танк повредил асфальт в центре города

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:57:16+03:00

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Жители Ростова-на-Дону бурно обсуждают поврежденное дорожное покрытие в центре города во время репетиции парада Победы, который в этом году перенесен на 24 июня из-за пандемии коронавируса. В социальных сетях разгорелась бурная дискуссия.

По словам ростовчан, несколько многотонных танков проехали по асфальту и гусеницами продавили дорогу. Никаких специальных накладок в этот момент на них не было.

Горожан возмутило халатное отношение к дорогам.

"Зачем тащить технику в город для репетиции?", "Асфальт в жару легко продавливается даже в мае, не говоря уже про июнь. Очень глупо пускать по нему многотонную технику", "Должны были быть накладки", "Теперь придется делать вкладывать деньги в ремонт", - писали пользователи.

Автомобилисты опасаются, что теперь дороги придется восстанавливать и это спровоцирует продолжительные пробки, ведь объехать некоторые участки центра города, которые и без того загружены крайне сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU