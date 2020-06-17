В Ростове на «темное дело» инженера толкнули мачты освещения

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:42:19+03:00

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Ростовский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменения приговор, вынесенный в декабре прошлого года судом Октябрьского района Ростова-на-Дону старшему инженеру инспекции строительного контроля "Регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа" Артуру А. Он обвинялся в получении взятки в крупном размере.

В мае 2017 года Минобороны России заключило контракт на реконструкцию мачт освещения стадиона "Спортивного клуба армии" _ СКА. В Ростове он находится на улице Фурмановской в Ворошилоском районе. И массивные мачты освещения являются, по сути, его визитной карточкой. Они возвышаются над стадионом СКА, окруженным зеленым массивом рощ. И хорошо просматриваются из разных точек города.

В сентябре 2018 года Артур А. за подписание актов приема выполненных монтажных работ потребовал от директора одной из коммерческих фирм, занимавшейся этими мачтами, взятку в размере 500 тысяч рублей. И при ее получении был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Южному военному округу.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Ростовской области, в декабре прошлого года суд Октябрьского района Ростова признал Артура А. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации _ в получении взятки в крупном размере. И приговорил его к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в размере семи с половиной миллионов рублей. Ростовский областной суд оставил этот приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU