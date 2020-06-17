2020-06-17T14:02:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Ростовской области: в борьбе с коронавирусом мы не вышли на плато

Специалисты учитывают опыт Москвы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Глава минздрава донского региона провела брифинг. Фото: правительство Ростовской областиГлава минздрава донского региона провела брифинг. Фото: правительство Ростовской области
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Донские медики достигли определенных успехов в борьбе с коронавирусом, но говорить о выходе на плато и победе над болезнью - пока рано. Об этом в среду, 17 июня, во время брифинга рассказала глава донского минздрава.

Татьяна Быковская посоветовала людям продолжать соблюдать рекомендации медиков. Она считает, что людям пока рано отказываться от ношения масок, перчаток и частого мытья рук.

- Мне хотелось бы говорить о том, что мы вышли на плато, но я не возьму на себя такую ответственность, - рассказывает Татьяна Быковская. - Мы ориентируемся на опыт Москвы. Там ранее заявляли о том, что говорить о плато можно будет не ранее, чем через 40 дней положительной динамики. Количество выздоровевших в течение длительного времени должно превышать число заболевших.

По ее словам, важно не забывать о рекомендациях медиков, даже в условиях послабления ограничений, чтобы не допустить роста количества заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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