Министр здравоохранения Ростовской области: в борьбе с коронавирусом мы не вышли на плато

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:02:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Донские медики достигли определенных успехов в борьбе с коронавирусом, но говорить о выходе на плато и победе над болезнью - пока рано. Об этом в среду, 17 июня, во время брифинга рассказала глава донского минздрава.

Татьяна Быковская посоветовала людям продолжать соблюдать рекомендации медиков. Она считает, что людям пока рано отказываться от ношения масок, перчаток и частого мытья рук.

- Мне хотелось бы говорить о том, что мы вышли на плато, но я не возьму на себя такую ответственность, - рассказывает Татьяна Быковская. - Мы ориентируемся на опыт Москвы. Там ранее заявляли о том, что говорить о плато можно будет не ранее, чем через 40 дней положительной динамики. Количество выздоровевших в течение длительного времени должно превышать число заболевших.

По ее словам, важно не забывать о рекомендациях медиков, даже в условиях послабления ограничений, чтобы не допустить роста количества заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU