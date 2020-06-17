2020-06-17T14:12:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области медики стали реже болеть коронавирусом

Большинство заражений происходило за пределами больниц
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Число зараженных коронавирусом среди медиков снижаетсяЧисло зараженных коронавирусом среди медиков снижаетсяФото: Иван МАКЕЕВ
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В среду, 17 июня, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время брифинга рассказала о том, что медики стали реже болеть смертельно опасным вирусом.

Сейчас все медицинские работники в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирус.

- Заражений среди медиков стало меньше. Мы должны понимать, что не все врачи заболевают, столкнувшись с коронавирусом у себя на рабочем месте. Бывает, что они встречаются с ним, как и все обычные люди, в быту. Врачи - тоже люди, у них тоже есть круг общения, - высказалась Татьяна Быковская.

Согласно последним данным, в Ростовской области число выздоровевших за сутки от коронавируса превысило число новых зараженных. положительная динамика связана с тем, что люди не пренебрегают средствами защиты, а также отказываются от контактов с посторонними людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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