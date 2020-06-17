Огромный град убил птиц и уничтожил часть урожая в Ростовской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:59:44+03:00

Стихия обрушилась на один из районов

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Непогода вновь обрушилась на Ростовскую область. Огромный град, размером с куриное яйцо, выпал в хуторах Харьковского-2 и Наумовском. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

Очевидцы рассказывают о том, что град начался быстро. Люди даже не успели закрыть посадки и домашнюю птицу.

По предварительной информации, уничтожена пшеница на площади около тысячи гектаров, а также град побил огородные посадки.

Известно, что местные власти создали специальную комиссию, которая должна будет оценить размеры ущерба и выделить финансовую помощь пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU