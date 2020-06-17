2020-06-17T14:58:36+03:00
Общество

В Ростовской области более 800 млн рублей по льготной ипотеке выдал ВТБ

Интерес со стороны клиентов наблюдался с самого старта программы
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
Изменить размер текста:

ВТБ выдал 450 займов на покупку квартир в новостройках жителям Ростовской области с момента действия программы «Ипотека с господдержкой 2020». Объем выдач превысил 800 млн рублей.

Известно, что региональный офис ВТБ приступил к реализации новой госпрограммы с 20 апреля. Она распространяется на квартиры в новостройках, а также готовое жилье при условии покупки у юридического лица. Максимальная сумма кредита на Дону составляет 3 млн рублей.

- Самым главным фактором, позитивно сказавшимся на стабилизации спроса, стало своевременное решение правительства по внедрению новых мер поддержки для ипотечных заемщиков, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Интерес со стороны клиентов наблюдался с самого старта программы, и с каждым днем он только усиливается. Уже спустя месяц наш банк снизил требование к минимальному взносу до 15%, что конечно сделало ипотеку еще доступнее.

Так, на данный момент треть от всех ипотечных выдач приходится именно на эту программу. Сообщается, что средняя сумма займа у ростовчан составляет 1,8 млн рублей, а срок ипотеки - 15 лет.

При этом каждый пятый клиент, оформивший ипотеку по льготной ставке, снизил ее до 0,5% уже в первый год обслуживания. Это стало возможным благодаря совместной инициативе ВТБ и партнеров-застройщиков. Смысл в том, что банк заключает со строительной компанией договор субсидирования ипотечной ставки. Партнер в свою очередь выбирает размер и срок действия дисконта, который будет доступен для покупателей квартир на его объектах. Матрица банка предусматривает возможность приобретения скидки на 6, 8 или 12 месяцев. Дисконт в 6 п.п. или 8 п.п. применяется к базовым ставкам по ипотечным программам ВТБ, в том числе к ставке 6,5% в рамках «Ипотека с господдержкой 2020».

К слову, с начала года ВТБ в Ростовской области нарастил ипотечный портфель до 30,1 млрд рублей (рост составил +11%). За пять месяцев объем продаж жилищных кредитов увеличился на 50%, составив 6,1 млрд рублей. В регионе банк занимает 28% рынка ипотеки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове раскрыли серию краж автомобильных дисков
В Анапе 15 лет искали убитого собственным сыном мужчину
За подделку спецпропусков ростовчанин заплатит штраф в 30 тысяч рублей
В Сочи 15-летняя школьница забеременела от своего родного брата
Бомж отправится в колонию на 14 лет за убийство друга
Бомж отправится в колонию на 14 лет за убийство друга
В Ростове-на-Дону запустят троллейбусный маршрут №7 в июне
Спортсменка из Швеции стала ростовской гандболисткой
ФК "Ростов" выдали лицензию для участия в еврокубках
В Ростове-на-Дону строят новую инфекционную больницу
Ростовским байкерам напомнили о шлемах и правилах
Жена футболиста Дмитрия Тарасова оказалась недовольна поездами
Свыше 103,5 тысячи онлайн-мероприятий: В ЮФУ подвели первые итоги работы в дистанционном формате
Ростовчанке на седьмом месяце беременности удалили злокачественную опухоль
В Ростовской области более 800 млн рублей по льготной ипотеке выдал ВТБ
Огромный град убил птиц и уничтожил часть урожая в Ростовской области
Глава министерства здравоохранения Ростовской области не исключает новую волну COVID-19
В Ростовской области медики стали реже болеть коронавирусом
Министр здравоохранения Ростовской области: в борьбе с коронавирусом мы не вышли на плато
В Ростове на «темное дело» инженера толкнули мачты освещения
В Ростовской области 57 беременных женщин оказались заражены коронавирусом
Успех ФК "Ростов" - точный расчет Валерия Карпина
В небе над Ростовом пролетели военные самолеты
В Ростове-на-Дону танк повредил асфальт в центре города
Десантники пройдут строем во время парада Победы в Ростове-на-Дону
В Ростовской области планируют убрать три миллиона гектаров ранних зерновых
Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 72 человек