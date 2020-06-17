В Ростовской области более 800 млн рублей по льготной ипотеке выдал ВТБ

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:58:36+03:00

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ВТБ выдал 450 займов на покупку квартир в новостройках жителям Ростовской области с момента действия программы «Ипотека с господдержкой 2020». Объем выдач превысил 800 млн рублей.

Известно, что региональный офис ВТБ приступил к реализации новой госпрограммы с 20 апреля. Она распространяется на квартиры в новостройках, а также готовое жилье при условии покупки у юридического лица. Максимальная сумма кредита на Дону составляет 3 млн рублей.

- Самым главным фактором, позитивно сказавшимся на стабилизации спроса, стало своевременное решение правительства по внедрению новых мер поддержки для ипотечных заемщиков, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Интерес со стороны клиентов наблюдался с самого старта программы, и с каждым днем он только усиливается. Уже спустя месяц наш банк снизил требование к минимальному взносу до 15%, что конечно сделало ипотеку еще доступнее.

Так, на данный момент треть от всех ипотечных выдач приходится именно на эту программу. Сообщается, что средняя сумма займа у ростовчан составляет 1,8 млн рублей, а срок ипотеки - 15 лет.

При этом каждый пятый клиент, оформивший ипотеку по льготной ставке, снизил ее до 0,5% уже в первый год обслуживания. Это стало возможным благодаря совместной инициативе ВТБ и партнеров-застройщиков. Смысл в том, что банк заключает со строительной компанией договор субсидирования ипотечной ставки. Партнер в свою очередь выбирает размер и срок действия дисконта, который будет доступен для покупателей квартир на его объектах. Матрица банка предусматривает возможность приобретения скидки на 6, 8 или 12 месяцев. Дисконт в 6 п.п. или 8 п.п. применяется к базовым ставкам по ипотечным программам ВТБ, в том числе к ставке 6,5% в рамках «Ипотека с господдержкой 2020».

К слову, с начала года ВТБ в Ростовской области нарастил ипотечный портфель до 30,1 млрд рублей (рост составил +11%). За пять месяцев объем продаж жилищных кредитов увеличился на 50%, составив 6,1 млрд рублей. В регионе банк занимает 28% рынка ипотеки.