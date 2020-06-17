2020-06-17T16:57:24+03:00
Общество

Ростовчанке на седьмом месяце беременности удалили злокачественную опухоль

О болезни женщина узнала во время УЗИ
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Операцию проводила бригада хирургов. Фото: пресс-служба НМИЦ онкологииОперацию проводила бригада хирургов. Фото: пресс-служба НМИЦ онкологии
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В донской столице провели уникальную операцию. Ростовские хирурги удалили у беременной женщины злокачественную опухоль почки и смогли сохранить ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе городского Национального медицинского исследовательского центра онкологии.

О наличии злокачественной опухоли пациентка узнала во время очередного планового УЗИ по беременности. Врачи, увидев описание и снимки, решили провести дополнительное обследование, а после организовали консилиум с участием онкологов.

Пациентку на поздних сроках беременности прооперировали в онкоурологи НМИЦ онкологии в Ростове-на-Дону.

- Диагностика показала, что новообразование достаточно опасное, нельзя отложить операцию. При этом беременность протекает хорошо. Было принято решение оперировать будущую маму, - рассказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Олег Кит.

Беременную женщину оперировала бригада онкохирургов при участии ведущих анестезиологов-реаниматологов онкоцентра. Врачи смогли удались злокачественную опухоль размером почти в семь сантиметров.

После операционного вмешательства биоматериал отправили на гистологическое исследование. Анализ подтвердил, что новообразование - злокачественное, и это была первая стадия рака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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