2020-06-17T16:54:47+03:00
Общество

Жена футболиста Дмитрия Тарасова оказалась недовольна поездами

Молодая мама "намучилась" с детьми
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Анастасия Костенко с детьми временно переехала в Казань. Фото: Instagram Анастасия КостенкоАнастасия Костенко с детьми временно переехала в Казань. Фото: Instagram Анастасия Костенко
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25-летняя красавица Анастасия Костенко отправилась за мужем в Казань. Молодая мама собрала вещи и дочек, села на поезд и приехала столицу Татарстана. Об этом модель сообщила в Instagram.

Поездка измотала ростовскую красавицу, ведь ей пришлось ехать с двумя маленькими детьми в небольшом купе. Дочки постоянно требовали внимания мамы и ей пришлось спать с ними на одной полке.

- Я очень люблю поезд, но с детками это сложно. По крайней мере, с двумя маленькими, - разоткровенничалась жена футболиста. - Все время была на страже и самый сок был, когда обе малышки хотели меня одновременно обнять. Спать валетом было лучшим решением.

Сейчас все временные неудобства молодой мамы уже позади, ведь семья уже воссоединилась. Теперь Дмитрию Тарасову и его жене не придется долгое время находиться в разлуке, а девочки будут видеть папу ежедневно. Ради этого стоило на время оставить роскошный особняк и переехать в съемное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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