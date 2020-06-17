2020-06-17T16:48:32+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону строят новую инфекционную больницу

Проект обещают сдать до конца года
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская. Фото правительство Ростовской областиГлава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская. Фото правительство Ростовской области
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Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала о том, что строители вышли на площадку в Ростове-на-Дону, где будет построена новая областная инфекционная больница.

Больница будет расположена в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На первом этапе будет введено 200 коек, из которых до 30 - реанимационные. На втором и третьем этапах реализации проекта разместят дополнительные койки.

- Строители уже вышли на площадку. Техническое задание согласовано. Мы надеемся, что ту задачу, которую поставил перед строителями губернатор Василий Голубев, чтобы до конца этого года сдать объект, они выполнят, - сообщила Татьяна Быковская.

Сейчас на строительство объекта выделено около 2,6 млрд рублей.

Известно, что от идеи строительства новой инфекционной больницы власти долгое время вынуждены были отказываться, но во время пандемии коронавируса было решено приступить к строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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