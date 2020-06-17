ФК "Ростов" выдали лицензию для участия в еврокубках
Желто-синие вновь стали обладателями почетной лицензии для участия в чемпионате России и еврокубках в сезоне 2020/21, сообщает пресс-служба донского клуба.
- Документ дает право на участие в Российской Премьер-лиге, а также в соревнованиях под эгидой УЕФА - в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, - отметили в ФК "Ростов".
Сейчас этот документ получают команды, которые претендуют на попадание в еврокубки по итогам сезона. В последние годы ФК "Ростов" трижды получал престижные награды.
Лицензию для участия в еврокубках клуб не получил в 2014 году, когда выиграл Кубок России, однако РФС не выдал клубу лицензию УЕФА из-за того, что он не вовремя предоставил финансовую отчетность. Руководство клуба решило подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне, выиграв дело дончане получили право сыграть в Лиге Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU