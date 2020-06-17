2020-06-17T16:17:39+03:00
Общество

ФК "Ростов" выдали лицензию для участия в еврокубках

Спортсмены доказали свое мастерство
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболисты имеют возможность принять участие в еврокубках. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Футболисты имеют возможность принять участие в еврокубках. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Желто-синие вновь стали обладателями почетной лицензии для участия в чемпионате России и еврокубках в сезоне 2020/21, сообщает пресс-служба донского клуба.

- Документ дает право на участие в Российской Премьер-лиге, а также в соревнованиях под эгидой УЕФА - в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, - отметили в ФК "Ростов".

Сейчас этот документ получают команды, которые претендуют на попадание в еврокубки по итогам сезона. В последние годы ФК "Ростов" трижды получал престижные награды.

Лицензию для участия в еврокубках клуб не получил в 2014 году, когда выиграл Кубок России, однако РФС не выдал клубу лицензию УЕФА из-за того, что он не вовремя предоставил финансовую отчетность. Руководство клуба решило подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне, выиграв дело дончане получили право сыграть в Лиге Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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