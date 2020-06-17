2020-06-17T16:30:29+03:00
Общество

Спортсменка из Швеции стала ростовской гандболисткой

Девушка вскоре начнет играть в составе клуба
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Анна Лагерквист станет линейным игроком. Спортсменка Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"Анна Лагерквист станет линейным игроком. Спортсменка Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"
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В гандбольном "Ростов-Дон" вновь произошли кадровые перестановки. Руководство клуба решило подписать контракт с 27-летней Анной Лагерквист.

Спортсменка станет линейным игроком. Она имеет большой опыт выступлений и множество побед.

Анна Лагерквист выступала в сборной Швеции, в которой дебютировала в 2011 году. Спортсменка успела провести 56 матчей. Благодаря ей копилка наград команды пополнилась 81 голом, которые гандболистка отправила в ворота соперников.

Известно, что Анна Лагерквист родилась в шведском городе Лунд. Именно там она начала свою карьеру и до 2017 года играла в составе местного клуба «Луги ХФ». Гандболистка перешла в датский «Нюкебинг», где выходила на поле за команду на протяжении трех лет. Она выиграла национальный кубок Дании в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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