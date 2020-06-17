В Ростове-на-Дону запустят троллейбусный маршрут №7 в июне
В субботу, 20 июня, в донской столице в торжественной обстановке будут запущен троллейбусный маршрут №7. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.
Троллейбусы № 7 будут следовать по направлению Ц. Рынок – Ворошиловский – Нагибина – Ленина – Сельмаш». Городские власти планируют запустить пять новых троллейбусов «Горожанин» с автономным ходом. Они способны преодолевать расстояние в несколько десятков километров независимо наличия контактной сети. Именно эта функция позволила восстановить поездки по данному направлению.
Известно,что движение троллейбусов по направлению №7 было закрыто более 20 лет назад из-за непригодности для эксплуатации отдельных участков контактной сети. Жители Ростова-на-Дону неоднократно обращались к городским властям с просьбой возобновить поездки из центра города в Сельмаш.
ИСТОЧНИК KP.RU