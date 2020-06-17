Бомж отправится в колонию на 14 лет за убийство друга

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:44:28+03:00

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54-летний бомж убил ножом своего приятеля. Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, бездомный зарезал друга во время пьяной ссоры.

По материалам дела, мужчины распивали алкоголь в заброшенном торговом павильоне, который расположен в переулке Пригородный. Во время ссоры бомж насмерть ударил ножом своего 64-летнего друга. Бомж попытался скрыть следы преступления - поджег павильон и сбежал, но вскоре го задержали.

- Суд приговорил злоумышленника к 17,5 годам лишения свободы в колонии особого режима, - отметили в ведомстве.

Известно, что ранее осужденный отсидел 20 лет в тюрьме за аналогичное преступление. На свободу он освободился в лишь в феврале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU