Региональной площадкой проведения вступительных экзаменов посредством системы прокторинг стал ЮФУ

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:30:39+03:00

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В рамках приемной кампании 2020 года на базе Южного федерального университета реализуется проект системы прокторинг для вузов региона по проведению вступительных испытаний.

Известно, что впервые она была опробована в ЮФУ в прошлом году для проведения вступительных испытаний иностранных абитуриентов. А в нынешнем - в связи с режимом нераспространения коронавирусной инфекции и всеобщим переходом на дистанционное обучение - в ЮФУ прокторинг использовался для проведения Олимпиады федеральных университетов для поступающих в магистратуру и Олимпиады школьников.

Так, прокторинг – это система, идентифицирующая личность. Она позволяет на расстоянии проводить экзаменационные сессионные испытания.

- Система прокторинга имеет возможность оценивать по определенным заранее заданным параметрам правильность проведения процедуры экзаменационных испытаний, - рассказала директор Проектного офиса инициатив и стратегических коммуникаций ЮФУ Наталья Андрейченко. - И если во время экзамена происходят какие-либо нарушения, система фиксирует их время и вид. Если же во время экзамена происходит незапланированный технический сбой, система фиксирует причину нарушения и экзаменуемому назначают пересдачу. В настоящее время ЮФУ оказывает техническую поддержку, методическое сопровождение, обучение и предоставление прокторов вузам региона.

- Для проведения экзамена посредством данной системы необходима высокая скорость приема сигнала интернета не менее 1 Мбит/с и ноутбук, планшет или персональный компьютер, оборудованные видеокамерой, - добавила собеседница. - При вступительных испытаниях экзаменующийся должен иметь при себе паспорт или зачетную книжку, на основании которых система идентифицирует личность.

К слову, любой вуз страны, не только донского региона, имеющий потребность в прокторинге, может обратиться за помощью в Южный региональный центр компетенций в области онлайн-обучения ЮФУ. Специалисты Центра подробно расскажут о работе системы, проведут обучение и предоставят все необходимое для проведения вступительных испытаний посредством прокторинга для поступающих в вузы.