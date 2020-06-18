Ремонт квартиры в Ростове-на-Дону: советы по выбору материалов, идеи дизайна

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:01:06+03:00

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С чего нужно начинать ремонт в квартире? Нужно определиться с дизайном интерьера и объемом работ, выбрать качественные строительные материалы, найти хороших специалистов.

Если все сделать правильно, у вас получится комфортная и удобная квартира с красивым дизайном, который будет радовать вас много лет. О нюансах квартирного ремонта расскажет проект KP.RU - «Делайте ремонт с умом!».

Вы сможете узнать подробнее об особенностях современного стиля и посмотреть фотографии реальных дизайн-проектов от дизайнера Юлии Алексеенко. Специалисты «Мира Обоев» расскажут, почему для детской комнаты лучше подойдут флизелиновые обои.

Об актуальности стеклянных дверей и других модных трендах расскажут специалисты дверимаркета «ДВЕРИВЕЛЛ». Какая отделка ванной комнаты популярна в 2020 году, и почему нужно выбирать подвесную сантехнику, можно будет узнать из рассказа руководителя Салона Сантехники Bagno. Также в проекте можно найти полезную информацию об устройствах для «Умного дома» от компании Ростелеком.

Полезные советы для тех, кто затеял ремонт, ищите в проекте «Делайте ремонт с умом».

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