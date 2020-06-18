В Ростове-на-Дону на два дня изменилось движение электричек
В донской столице отменят часть пригородных поездов отменена 24 июня и 1 июля. Как сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании, это связанно с введением нерабочих дней.
- Поездки будут приостановлены на два дня по маршрутам Ростов - Азов - Ростов, «Городская электричка», Ростов - Батайск -Ростов, - отметили в пресс-службе.
Изменения связаны с тем, что 24 июня и 1 июля объявлены нерабочими днями. 24 июня пройдет перенесенный из-за пандемии коронавируса Парад Победы. По всей России 1 июля объявлено днем общенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU