В Ростове-на-Дону на два дня изменилось движение электричек

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:04:19+03:00

На два дня изменится расписание электричек. Фото: архив КП

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В донской столице отменят часть пригородных поездов отменена 24 июня и 1 июля. Как сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании, это связанно с введением нерабочих дней.

- Поездки будут приостановлены на два дня по маршрутам Ростов - Азов - Ростов, «Городская электричка», Ростов - Батайск -Ростов, - отметили в пресс-службе.

Изменения связаны с тем, что 24 июня и 1 июля объявлены нерабочими днями. 24 июня пройдет перенесенный из-за пандемии коронавируса Парад Победы. По всей России 1 июля объявлено днем общенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU