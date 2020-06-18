Кредит под 2% мультиплексу Горизонт CINEMA & EMOTION предоставил ВТБ

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:57:36+03:00

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Мультиплекс Горизонт CINEMA & EMOTION получил в банке ВТБ пять миллионов рублей по новой госпрограмме поддержки занятости со ставкой 2% в рамках постановления Правительства РФ № 696. Средства предоставлены для выплаты зарплаты 53 сотрудникам кинотеатра.

- Льготное финансирование корпоративных клиентов является важнейшим направлением деятельности банка, поэтому мы оперативно подключились к работе по новой госпрограмме поддержки занятости, - сообщил управляющий банка ВТБ в регионе Юрий Авдеев. - Это особенно актуально в непростой экономической ситуации, вызванной распространением COVID-19. Ограничения в общественной жизни серьезно отразились на индустрии развлечений, поэтому мы считаем важным поддержать самый инновационный мультиплекс Ростова, предложив его владельцам действенный финансовый инструмент для восстановления деятельности предприятия и сохранения коллектива кинотеатра.

Так, в рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря текущего года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Кроме того, заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

- Несмотря на то, что кинотеатр приостановил свою деятельность из-за создавшейся неблагоприятной эпидситуации, благодаря финансовой поддержке ВТБ нам удалось сохранить весь штат сотрудников, - добавил руководитель кинотеатра ГОРИЗОНТ CINEMA&EMOTIONНиколай Елистратов. - Мы с нетерпением ждем, когда ростовчане смогут вновь прийти к нам, и в привычной для них комфортной обстановке насладиться новинками зарубежного и российского проката.

К слову, заемщиками по новой программе могут стать и компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

ВАЖНО!

Обратиться за кредитом можно в контакт-центр ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800) 200-77-99 или в отделения банка.