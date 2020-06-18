Ростовский строительный колледж и ДГТУ договорились о сотрудничестве

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:18:48+03:00

Его выпускники при поступлении в вуз смогут сдавать внутренний комплексный экзамен

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Формированием непрерывной образовательной траектории студентов строительных специальностей займутся ДГТУ и Ростовский-на-Дону строительный колледж. Соглашение об этом подписано накануне, 17 июня, руководителями образовательных учреждений.

– Вопрос подготовки высококвалифицированных кадров для строительной отрасли сегодня актуален как никогда, – заявил ректор опорного вуза Бесарион Месхи. - Именно поэтому мы усиливаем взаимодействие между вузом и колледжем. Благодаря данному соглашению его выпускники смогут при поступлении в ДГТУ сдавать внутренний комплексный экзамен. В случае, если студент продолжает образование по своему профилю, в вузе он сможет обучаться по сокращенной образовательной программе.

Бесарион Чохоевич уверен, что студентам, обучающимся по строительному профилю, важно, прежде всего, приобрести рабочие компетенции, поэтому в дальнейшем рассматривается возможность прохождения практики студентов ДГТУ в строительном колледже и получения ими рабочей специальности по отдельным образовательным программам.

Фото: ДГТУ.

– Строительный колледж – одно из старейших учреждений среднего профессионального образования Ростовской области, – рассказал его директор Геннадий Смольянов. – Мы уверены, что тесное взаимодействие с крупнейшим донским вузом приведет к значимым результатам, в том числе станет шагом в реализации непрерывного образования.

Кроме того, в рамках соглашения стороны договорились также реализовывать совместные образовательные, социальные, спортивные и культурно-просветительские проекты, подготавливать обучающихся к участию в чемпионатах WorldSkills Russia и «Абилимпикс», развивать системы дополнительного профессионального образования, программы повышения квалификации и переподготовки кадров.