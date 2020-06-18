В Ростове-на-Дону предпринимателя осудили за продажу спецпропусков для передвижения по городу
В донской столице вынесен приговор ростовчанину., который продавал пропуска для перемещения по городу в условиях пандемии. Об этом сообщает областная прокуратура.
Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель предоставил ложную информацию о своей деятельности и количестве работников. Он получил бланки спецпропусков, дающие право передвигаться к месту работы по городу. За этот документ горожанин в интернете просил 9 тысяч рублей.
Во время судебного заседания было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначения штрафа. Подсудимый ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности. В результате заседания бизнесмена оштрафовали за продажу документов на 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU