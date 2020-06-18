2020-06-18T17:07:36+03:00
Общество

Вузы Ростова-на-Дону: куда поступать в 2020 году

Сборник полезной информации для абитуриентов
Наталья ВЕСНИНА
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Вузы Ростова-на-Дону: куда поступать в 2020 годуВузы Ростова-на-Дону: куда поступать в 2020 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Близится приемная кампания в ростовские вузы. Несмотря на эпидемию, вопрос поступления не только никуда не делся, но даже обострился. Сейчас целые отрасли трансформируются буквально на глазах. И выбор правильного вуза как никогда актуален.

Ростовские вузы проводят обучение по самым разным направлениям. Среди них - информационные системы и программирование, бизнес-информатика, банковское дело, инноватика, математическое моделирование, техническая физика и многие другие.

В каких вузах есть бюджетные места, в каких учебные заведениях обучают востребованным профессиям, какие документы подавать и сколько баллов нужно набрать для поступления, - читайте в материале «ЕГЭ в Ростове-на-Дону в 2020 году».

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