Вузы Ростова-на-Дону: куда поступать в 2020 году
Близится приемная кампания в ростовские вузы. Несмотря на эпидемию, вопрос поступления не только никуда не делся, но даже обострился. Сейчас целые отрасли трансформируются буквально на глазах. И выбор правильного вуза как никогда актуален.
Ростовские вузы проводят обучение по самым разным направлениям. Среди них - информационные системы и программирование, бизнес-информатика, банковское дело, инноватика, математическое моделирование, техническая физика и многие другие.
В каких вузах есть бюджетные места, в каких учебные заведениях обучают востребованным профессиям, какие документы подавать и сколько баллов нужно набрать для поступления, - читайте в материале «ЕГЭ в Ростове-на-Дону в 2020 году».