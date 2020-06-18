Ростовские ученые исследовали кариес на самой ранней стадии

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:52:52+03:00

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В Донском государственном техническом университете пришли к выводу, что кариес на самой ранней стадии вызывает патологические изменения не только пораженной зубной эмали, но и прилежащих структур без визуально различимых изменений. Для этого ученые исследовали механические и плотностные характеристики зубных тканей.

Научный коллектив под руководством профессора Сиднейского университета, руководителя лаборатории механики биосовместимых материалов ДГТУ Майкла Свэйна провел всестороннее исследование зубов с четко видимой областью поражения - на стадии белого пятна. Ученые проследили, как на механическое поведение твердых тканей влияют химический состав, объемная структура и насыщенность жидкостью. Такой синтез позволил проследить эволюцию кариозного заболевания на самом раннем этапе и с предельной точностью определить, какие зоны затронуты заболеванием.

Фото: предоставлено ДГТУ

- Мы установили закономерности изменения механических и плотностных характеристик зубной ткани при кариозном заболевании, - рассказал старший научный сотрудник лаборатории механики биосовместимых материалов ДГТУ Борис Митрин. - Так, если минерализация эмали снижается на 10%, то ее механические свойства ухудшаются почти в 10 раз. Эти результаты имеют исключительную важность для стоматологии и могут стать заделом для разработки новых методов и приборов диагностики кариеса на более ранних этапах, в отличие от той, что проводится сейчас.

Исследования велись совместно с ростовскими медиками, а результаты работы были отправлены в редакции ведущих международных научных журналов, индексируемых в базах Scopus и Web of Science.

Также ученые разработали математическую модель распределения механических напряжений в фиссурах - естественных неровностях на поверхности зуба. Она представляет попытку обосновать причины и закономерности развития кариеса, разрушения зуба и установить возможные меры по их предотвращению.

К слову, с презентацией полученных результатов ученые ДГТУ выступили на международной конференции в Праге и Гамбурге. А сейчас приступили к исследованию механических свойств зуба, пораженного кариесом в более глубокой стадии - стадии коричневого пятна. В перспективе полученные результаты могут быть использованы при создании биосовместимых материалов, необходимых для зубного протезирования.

ИСТОЧНИК KP.RU