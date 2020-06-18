В Ростовской области задержали лжебанкира, жертвами которого стали десятки человек

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:06:34+03:00

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В Ростовской области полицейским удалось задержать мошенника, жертвами которого стали десятки человек. Известно, что мужчина купил базу телефонных номеров. По ним он сделал рассылку смс-сообщений. Смысл текстов заключался в том, что банковская карта заблокирована, а для получения дополнительной информации необходимо позвонить по указанному номеру.

- При поступлении звонков мужчина изменял тембр и женским голосом представлялся сотрудницей банка, - рассказали в полиции. - Он убеждал потерпевших продиктовать реквизиты банковских карт и секретные коды, после чего снимал деньги с их счетов.

Уже известно о том, что таким образом злоумышленнику удалось добыть 460 тысяч рублей. А список из его жертв - два десятка человек.

Выяснилось, что подозреваемым оказался житель Перми, который уже имеет судимость. У него в доме нашли 150 сим-карт и два мобильных телефона, с которых и делалась рассылка.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU