В Ростовской области задержали лжебанкира, жертвами которого стали десятки человек
В Ростовской области полицейским удалось задержать мошенника, жертвами которого стали десятки человек. Известно, что мужчина купил базу телефонных номеров. По ним он сделал рассылку смс-сообщений. Смысл текстов заключался в том, что банковская карта заблокирована, а для получения дополнительной информации необходимо позвонить по указанному номеру.
- При поступлении звонков мужчина изменял тембр и женским голосом представлялся сотрудницей банка, - рассказали в полиции. - Он убеждал потерпевших продиктовать реквизиты банковских карт и секретные коды, после чего снимал деньги с их счетов.
Уже известно о том, что таким образом злоумышленнику удалось добыть 460 тысяч рублей. А список из его жертв - два десятка человек.
Выяснилось, что подозреваемым оказался житель Перми, который уже имеет судимость. У него в доме нашли 150 сим-карт и два мобильных телефона, с которых и делалась рассылка.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU