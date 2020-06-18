2020-06-18T17:04:43+03:00
Общество

В городе Шахты мужчина нашел в бардачке машины сто тысяч рублей

На радостях он почти сразу потратил всю сумму
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мужчине из города Шахты Ростовской области крупно повезло, когда в бардачке чужой машины он обнаружил сто тысяч рублей. Дело было в ночи. Местный житель решил пойти на дело, чтобы чем-то поживиться. Он разбил стекло чужого автомобиля, а когда проник в салон, то обомлел - в бардачке находились сто (!) тысяч рублей.

О краже денег в полицию сообщил владелец машины, который увидел разбитое стекло у своей иномарки «Рено-Симбол», а также заметил пропажу денег.

Но когда за злоумышленником пришли полицейские, тот уже потратил деньги.

Как рассказали в донском главке, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а его признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые нашли панцирь черепахи, жившей 8 млн лет тому назад
Фигура Виктории Лопыревой в бикини произвела фурор
МЧС: в Ростовской области ожидается высокая пожароопасность
Хозяин Mercedes-Benz получил штрафы от ГИБДД на 171 тысячи рублей
В Ростове прошло первое заседание по делу активистки Анастасии Шевченко
Татьяна Котова раскрыла свои семейные тайны
В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за контрафакт
В Ростове-на-Дону задержали воришку, «раздевавшего» дорогие иномарки
В Ростовской области пропал 61-летний мужчина
Анастасию Костенко заподозрили в желании сэкономить на детях
В городе Шахты мужчина нашел в бардачке машины сто тысяч рублей
В Ростовской области задержали лжебанкира, жертвами которого стали десятки человек
Ростовские ученые исследовали кариес на самой ранней стадии
Вузы Ростова-на-Дону: куда поступать в 2020 году
В Ростове-на-Дону предпринимателя осудили за продажу спецпропусков для передвижения по городу