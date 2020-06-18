В городе Шахты мужчина нашел в бардачке машины сто тысяч рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:04:43+03:00

На радостях он почти сразу потратил всю сумму

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Мужчине из города Шахты Ростовской области крупно повезло, когда в бардачке чужой машины он обнаружил сто тысяч рублей. Дело было в ночи. Местный житель решил пойти на дело, чтобы чем-то поживиться. Он разбил стекло чужого автомобиля, а когда проник в салон, то обомлел - в бардачке находились сто (!) тысяч рублей.

О краже денег в полицию сообщил владелец машины, который увидел разбитое стекло у своей иномарки «Рено-Симбол», а также заметил пропажу денег.

Но когда за злоумышленником пришли полицейские, тот уже потратил деньги.

Как рассказали в донском главке, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а его признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU