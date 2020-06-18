2020-06-18T16:46:10+03:00
Общество

В Ростовской области пропал 61-летний мужчина

Возможно, он страдает потерей памяти
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал в начале лета. Фото: "Лиза Алерт Юг".Мужчина пропал в начале лета. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области полиция и добровольцы ищут 61-летнего мужчину. Сообщается, что Рубен Силикян - житель села Самарского Азовского района. Известно, что он пропал 4 июня. С тех пор о его местонахождении ничего не знают ни близкие, ни родные.

- В день исчезновения мужчина был одет в камуфлированную майку, спецкофту темно-зеленого цвета с оранжевыми вставками и с надписью "Дон" на спине, а также - в темно-синие спортивные штаны и темно-сиреневые тапки, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг". - Рост мужчины 165 сантиметров, он - среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.

Сообщается, что Рубен Владимирович может страдать потерей памяти и нарушением речи.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет, а также там, где бывает многолюдно.

Если вы знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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