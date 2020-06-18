2020-06-18T16:44:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали воришку, «раздевавшего» дорогие иномарки

Кражи происходили в том числе и на Северном
Ольга ГОПАЛО
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Теперь мужчину ждет суд.Теперь мужчину ждет суд.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростове-на-Дону на карандаш полицейских попался воришка, "раздевавший" дорогие машины. Одна из последних краж случилась в Октябрьском районе донской столицы.

Там владелец Hyundai ix35 обнаружил, что кто-то вырезал из иномарки катализатор. Выяснилось это тогда, когда мужчин завел автомобиль. Он сразу же обратился в полицию. А те, в свою очередь, нашли злоумышленника.

Как рассказали в донском главке, им оказался 26-летний ростовчанин. Позже он признался, что на его счету еще семь похожих краж с дорогих авто. Все они были припаркованы в соседнем — Ворошиловском, районе.

- Таким образом, злоумышленник причинил ущерб потерпевшим на общую сумму более 600 тысяч рублей, - добавили в ведомстве. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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