В Ростове-на-Дону задержали воришку, «раздевавшего» дорогие иномарки
В Ростове-на-Дону на карандаш полицейских попался воришка, "раздевавший" дорогие машины. Одна из последних краж случилась в Октябрьском районе донской столицы.
Там владелец Hyundai ix35 обнаружил, что кто-то вырезал из иномарки катализатор. Выяснилось это тогда, когда мужчин завел автомобиль. Он сразу же обратился в полицию. А те, в свою очередь, нашли злоумышленника.
Как рассказали в донском главке, им оказался 26-летний ростовчанин. Позже он признался, что на его счету еще семь похожих краж с дорогих авто. Все они были припаркованы в соседнем — Ворошиловском, районе.
- Таким образом, злоумышленник причинил ущерб потерпевшим на общую сумму более 600 тысяч рублей, - добавили в ведомстве. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU