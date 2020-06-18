В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за контрафакт
В Ростове-на-Дону владельца аптеки дважды наказали за торговлю контрафактом. Как рассказали в региональном Управлении Росздравнадзора, фармацевты попались на том, что продавали лекарства, порезанные на отдельные капсулы. При этом на них не было информации о названии препарата, производителе, номере серии, а также сроке годности. Все это противоречит действующему законодательству.
В итоге после нескольких контрольных закупок на предпринимателя, занимавшегося нарезкой лекарств, завели дело.
Сообщается, что суд встал на сторону надзорного органа и оштрафовал бизнесмена, который должен теперь будет заплатить 200 тысяч рублей.
Однако у коммерсанта еще есть возможность обжаловать приговор, если он с ним вдруг не согласен.
Ранее "Комсомолькая правда" сообщала, что в аптеке Ростова нашли лекарство, срок годности которого истек 16 лет назад. Помимо этого здесь нарушался температурный режим хранения.
ИСТОЧНИК KP.RU