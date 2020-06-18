2020-06-18T16:40:38+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за контрафакт

Теперь бизнесмен должен будет заплатить 200 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Проверки прошли в одной из донских аптек. Фото: Тимофеев Иван.Проверки прошли в одной из донских аптек. Фото: Тимофеев Иван.
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В Ростове-на-Дону владельца аптеки дважды наказали за торговлю контрафактом. Как рассказали в региональном Управлении Росздравнадзора, фармацевты попались на том, что продавали лекарства, порезанные на отдельные капсулы. При этом на них не было информации о названии препарата, производителе, номере серии, а также сроке годности. Все это противоречит действующему законодательству.

В итоге после нескольких контрольных закупок на предпринимателя, занимавшегося нарезкой лекарств, завели дело.

Сообщается, что суд встал на сторону надзорного органа и оштрафовал бизнесмена, который должен теперь будет заплатить 200 тысяч рублей.

Однако у коммерсанта еще есть возможность обжаловать приговор, если он с ним вдруг не согласен.

Ранее "Комсомолькая правда" сообщала, что в аптеке Ростова нашли лекарство, срок годности которого истек 16 лет назад. Помимо этого здесь нарушался температурный режим хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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