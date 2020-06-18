Татьяна Котова раскрыла свои семейные тайны

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:39:17+03:00

Она поведала историю любви, пронесенную через всю жизнь

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Певица Татьяна Котова разоткровенничалась со своими подписчиками. Девушка рассказала семейную историю любви известного донского казака и своей бабушки.

Так, в семье отца Татьяны Котовой воспитывались шестеро сыновей и одна дочь. Родители очень много работали, но уделяли своим ребятишкам время. Семья была дружной, они часто собиралась вместе, пели казачьи песни.

- Дедушка всегда очень много работал и гордился своими сыновьями и семьей. А его отец был казачьим атаманом и вся семья у нас казаки. Дедушка даже умер на Троицу, он был Стрельцом. Как же он любил нас, своих внуков! Меня всегда Танечкой называл, а бабушка называла Николавна, - вспомнила Татьяна Котова.

Дончанка подчеркнула, что ее любовь к музыке родом из детства. Непонятные казачьи песни на всю жизнь запали ей в душу и стали воспоминаниями.

- После его смерти (деда) бабушка долго не жила без него, собралась вся родня через полгода поминать и бабушка умерла в этот же день. Грустно очень и романтично. Вот такая любовь, - рассказала Татьяна.

Титулованная красавица сообщила, что деда и бабушки не стало 20 лет назад, но она всегда с теплотой вспоминает о них.

ИСТОЧНИК KP.RU