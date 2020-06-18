2020-06-18T16:31:57+03:00
Общество

Хозяин Mercedes-Benz получил штрафы от ГИБДД на 171 тысячи рублей

Для ростовчанина сумма не стала сюрпризом
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчанин накатал на приличное количество штрафов.Ростовчанин накатал на приличное количество штрафов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ростове-на-Дону на карандаш инспекторов ГИБДД попал владелец Mercedes-Benz. Об этом рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области. Причем общая сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения им составила больше 171 тысячи рублей.

Вот только, приходившие штрафы мужчина не спешил оплачивать. И тогда за дело взялись судебные приставы. После того, как они запретили ему переоформлять или продавать люксовую иномарку, оплаты не последовало. И тогда было решено арестовать автомобиль, чтобы пустить его с молотка. Однако ходить пешком в планы автовладельца не входило, поэтому он оплатил всю сумму через мобильное приложение.

Машину ростовчанину вернули и посоветовали ездить без нарушений. А если такие и произойдут, то вовремя платить по счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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