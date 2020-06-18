Хозяин Mercedes-Benz получил штрафы от ГИБДД на 171 тысячи рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:31:57+03:00

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В Ростове-на-Дону на карандаш инспекторов ГИБДД попал владелец Mercedes-Benz. Об этом рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области. Причем общая сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения им составила больше 171 тысячи рублей.

Вот только, приходившие штрафы мужчина не спешил оплачивать. И тогда за дело взялись судебные приставы. После того, как они запретили ему переоформлять или продавать люксовую иномарку, оплаты не последовало. И тогда было решено арестовать автомобиль, чтобы пустить его с молотка. Однако ходить пешком в планы автовладельца не входило, поэтому он оплатил всю сумму через мобильное приложение.

Машину ростовчанину вернули и посоветовали ездить без нарушений. А если такие и произойдут, то вовремя платить по счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU