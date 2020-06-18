МЧС: в Ростовской области ожидается высокая пожароопасность

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:43:04+03:00

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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Об угрозе рассказали в региональной пресс-службе ГУ МЧС.

Вероятность пожаров пятого класса опасности прогнозируется с 19 по 21 июня в Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском, Орловском и Дубовском районах донского региона. Чуть лучше ситуация будет обстоять в северо-западных, северо-восточных и центральных районах, а также Приазовье, в том числе и Ростов-на-Дону.

В течение трех дней - с 19 по 21 июня людям рекомендуется соблюдать необходимые нормы безопасности при обращении с огнем. Запрещено разводить костры на природе и выжигать сухую траву и камыш.

Стоит отметить ,что зачастую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связывают с природными пожарами из-за погодных условий.

Если вы стали свидетелем пожара, то сообщайте об этом по телефонам: 101, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU