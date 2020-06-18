Фигура Виктории Лопыревой в бикини произвела фурор

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:05:13+03:00

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Посол ЧМ по футболу 2018 года Виктория Лопырева начала готовиться к пляжному сезону, который в этом году для всех наступает позже обычного из-за пандемии коронавируса.

Обладательница титула "Мисс Россия" в своем Instagram фотосессию сразу в четырех видах купальников и попросила определиться в выборе наряда.

- Помогите выбрать купальник плз 1/2/3/4, - написала Лопырева.

Красавица предстала в открытом темно-синем купальнике с ярким желто-красным обрамлением, а также показала три модели закрытых купакльников - в цветочек, сине-голубой и еще один с глубоким вырезом на груди.

Подписчики завалили Викторию восторженными отзывами: "Нельзя быть красивой такой", "Вика будет прекрасна в чем угодно", "На такой фигуре любой купальник смотрится великолепно", "Во всех душечка хороша!", "Виктория - вы богиня".

ИСТОЧНИК KP.RU