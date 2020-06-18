Ученые нашли панцирь черепахи, жившей 8 млн лет тому назад

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:20:31+03:00

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Ученые изучают необычную находку - брюшной щит древней черепахи, обнаруженный в песчаном карьере в Ставрополье.

На месте находки работали завкафедрой геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Северо-Кавказского федерального университета Абдул-Гапур Керимов и его коллега-доцент Евгений Соколенко, а также палеонтолог Михаил Шерстюков. Они не планировали изучать почву с целью палеонтологии, к работам подключили специалистов Ставропольского государственного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

- Черепаха хорошо сохранилась, потому что попала в песок, который затем превратился в крупный песчаник. За восемь миллионов лет она окаменела. Это - по-настоящему уникальная находка - очень редко удается обнаружить такие крупные образцы! - сказал Абдул-Гапур Керимов КП-Ставрополь.

Специалисты установили, что черепаха умерла, скорее всего, вверх ногами, поэтому сохранился панцирь животного.

Редкую находку перевезли в Ставропольский государственный музей-заповедник. Данные о древней черепахе, жившей 8 млн лет тому назад, передали в Санкт-Петербург.

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ИСТОЧНИК KP.RU