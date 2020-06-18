Малыши капибары появились на свет в зоопарке Ростова-на-Дону
Грызуны уже плещутся в бассейне
В семье капибар - пополнение. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка
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В зоопарке Ростова-на-Дону у пары капибар Графа и Эльвиры родились малыши.
Крохам всего несколько дней от роду, но они уже везде следует за мамой, загорают на солнышке и даже плещутся в бассейне.
- Пол малышей капибар пока не удалось определить, - отметили в Ростовском зоопарке.
Год назад семья капибар переехала в новый дом. Горожане могут наблюдать за животными круглый год. Вольер для них построен из натуральных материалов и декорирован в тропическом стиле. У семьи грызунов есть собственный подогреваемый бассейн и уютное гнездышко из сена.
ИСТОЧНИК KP.RU