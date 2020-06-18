2020-06-18T18:18:42+03:00
Общество

Водитель сделал семью миллионерами после удачного подарка любимой жене

Фажрудин Эмиргамзаев из Дагестана решил удивить супругу набором лотерейных билетов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Водитель выиграл в лотерею более миллиона рублейВодитель выиграл в лотерею более миллиона рублей
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Случайный подарок для любимой супруги сделал семью водителя миллионерами. Узнать радостную новость в праздник паре не удалось, ведь билет затерялся.

Мужчина вручил несколько билетов жене на 8 Марта, но про розыгрыши пара напрочь забыла. Водитель очень обрадовался, когда узнал, что его семья выиграла более миллиона рублей.

- Когда появилась сумма с большим количеством нолей, я вздохнул полной грудью. Сфотографировал экран и отправил жене, чтобы она своими глазами увидела, как нам повезло, - поделился победитель КП-Ставрополь.

Пара давно мечтала о собственной квартире. Для главы семьи это также хороший шанс обеспечить семье комфортное существование даже во время его длительных рейсов по работе.

Счастливый победитель лотереи, Фажрудин Эмиргамзаев, запомнит этот необычный подарок жене навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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