Пьяный житель Кубани до смерти избил своего друга из Ростова-на-Дону
В донской столице следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Краснодарского края, который до смерти избившего своего знакомого, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Во время предварительного расследования оказалось, мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что в одном из многоквартирных домов донской столицы злоумышленник поссорился со своим 42-летним приятелем. Потерпевший умер в карете скорой помощи. Медики не смогли спасти жизнь ростовчанина.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об аресте подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU