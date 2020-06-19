Пьяный житель Кубани до смерти избил своего друга из Ростова-на-Дону

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:52:57+03:00

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В донской столице следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Краснодарского края, который до смерти избившего своего знакомого, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Во время предварительного расследования оказалось, мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что в одном из многоквартирных домов донской столицы злоумышленник поссорился со своим 42-летним приятелем. Потерпевший умер в карете скорой помощи. Медики не смогли спасти жизнь ростовчанина.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об аресте подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU