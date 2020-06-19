В Ростове-на-Дону прошла последняя репетиция парада Победы

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:24:53+03:00

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Последняя вечерняя репетиция военного парада Победы прошла в донской столице на Театральной площади. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В шествии приняли участие более 2300 военнослужащих ЮВО и около тысячи представителей других силовых структур. В механизированной колонне по площади прошли почти 100 боевых машин, в том числе исторические образцы танка Т-34-85, системы залпового огня БМ-13 «Катюша», а также многие другие..

В небе над Ростовом воздушную часть парада отработали 45 экипажей вертолетов и самолетов из состава 4-й армии ВВС и ПВО.

Стоит отметить, что в этом году парад пройдет 24 июня 2020 года с соблюдением противоэпидемических мер. В течение репетиции военные маршировали в масках и перчатках. Все участника парада сдали тесты на наличие новой коронавирусной инфекции в организме.

ИСТОЧНИК KP.RU