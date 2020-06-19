Дом под видеонаблюдением: как «Умный дом» помогает следить за безопасностью

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:33:10+03:00

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«Умный дом» уже стал привычной частью нашей жизни: устройства перестали быть роскошью и вполне доступны. По прогнозам экспертов, через 10-15 лет наши дома станут большими гаджетами. При выборе квартиры мы будем интересоваться ее операционной системой, а большинство бытовых приборов смогут сами определять причину поломки и сообщать об этом в сервисный центр».

Ничего сложного в работе «Умного дома» нет. Принцип такой: по всему дому размещаются датчики, которые следят за тем – нет ли дыма, воды, закрыты ли все окна, не ходят ли по дому посторонние. Датчики передают сигнал по Wi-Fi на базовый контроллер. А тот уже выходит в интернет и связывается со смартфоном хозяина. Управлять датчиками можно через мобильное приложение отовсюду, где есть выход в мобильную сеть. Приложение это совершенно бесплатное.

Работает «Умный дом» по сети любого провайдера через Wi-Fi или по кабелю. Управлять опциями системы можно со смартфона, планшета или компьютера – через мобильное приложение либо личный кабинет.

О том, какими возможностями обладает «Умный дом» и как подключить различные опции читайте по ссылке.