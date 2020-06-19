2020-06-19T11:43:57+03:00
Общество

Жительницу Ростовской области осудили за ложь о похищении

Женщину привлекли к ответственности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Суд вынес решение в отношении заявительницы. Фото: Архив КПСуд вынес решение в отношении заявительницы. Фото: Архив КП
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В Ростовской области в суде Волгодонска признали виновной 35-летнюю местную жительницу в заведомо ложном доносе. Он сообщила о похищении, которого по факту не было.

Так, женщина прошлым летом написала заявление в правоохранительные органы о том, что её увезли неизвестные люди. Но во время проверки следователи не нашли подтверждения этим словам.

- Женщина подтвердила факт похищения, будучи предупрежденной следователем об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, - сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской области.

Решением суда женщину оштрафовали на пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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