Жительницу Ростовской области осудили за ложь о похищении

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:43:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области в суде Волгодонска признали виновной 35-летнюю местную жительницу в заведомо ложном доносе. Он сообщила о похищении, которого по факту не было.

Так, женщина прошлым летом написала заявление в правоохранительные органы о том, что её увезли неизвестные люди. Но во время проверки следователи не нашли подтверждения этим словам.

- Женщина подтвердила факт похищения, будучи предупрежденной следователем об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, - сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской области.

Решением суда женщину оштрафовали на пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU